В Омской области из-за сильной метели закрыто движение автобусов по федеральным трассам

В Омской области из-за сильной метели закрыто движение пассажирских автобусов по федеральным автодорогам. По данным Сибуправтодора, ограничение, предположительно, продлится до 17:00 местного времени. «Организации, обслуживающие федеральные дороги, переведены на усиленный режим работы»,— сообщили в ведомстве.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 февраля температура воздуха составляет -14°C,-19°C градусов, ночью: -18°C,-23°C. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 16-21 м/с.

По данным омских СМИ, на городских дрогах из-за метели образовались девятибалльные пробки.

Как сообщает, Newsomsk, в Омске из-за неблагоприятных погодных условий не смогли приземлиться шесть самолетов. Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь» перенаправлены в Новосибирск.

Оксана Павлова