В Новосибирске суд рассмотрит жалобу пилота, обвиняемого в аварии с вертолетом Минобороны оценило ущерб в 597 млн рублей

В Новосибирске кассационный военный суд рассмотрит жалобу офицера, осужденного за аварию вертолета—постановщика помех Ми-8МТПР-1. Как сообщает “Ъ”, пилот и его адвокаты требуют отменить судебные решения с иском на 597 млн рублей.

Инцидент произошел 5 сентября 2019 года. Ми-8МТПР-1, которым управлял командир экипажа Андрей Полонский, приземлился для дозаправки на военный аэродром Саратов-Сокол, после чего вертолет должен был быть перемещен на место взлета. В дальнейшем, по версии следователей, офицер совершил несколько ошибок, которые привели аварии.

Так, несмотря на неровности на бетонной полосе, пилот не вызвал тягач и сам стал выруливать на взлетно-посадочную полосу. В процессе выруливания пилот допкустил нарушения и поднял вертолет в воздух, считает следствие. Вращающиеся лопасти задели поверхность и повредились.

Машина стала неуправляемо вращаться, затем рухнула и загорелась.

Минобороны оценило ущерб в 597 млн рублей.

Саратовский гарнизонный военный суд признал пилота виновным по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ему назначили четыре года заключения, которые заменили условным сроком, а также постановили взыскать с осужденного ущерб.

Защитники Андрея Полонского считают, что следствие неверно квалифицировало аварию по «авиационной» ст. 351 УК РФ, так как вертолет с оборудованием относятся к военной технике. Адвокаты заявили, что у осужденного не было допуска к полетам на Ми-8МТПР-1, а «руление вертолета проводилось по полосе, имевшей недопустимые дефекты». Кроме того, по их мнению, к тушению машины привлекалась не предназначенная для этого техника.

Центральный окружной военсуд отклонил жалобу защиты пилота, после чего офицер решил обратиться в кассационную инстанцию.

Екатерина Лукашевич