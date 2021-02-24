Новосибирские коммунисты выбрали кандидатов на выборы в Госдуму

Новосибирский обком КПРФ рекомендовал на осенние выборы в Госдуму РФ пять человек, сообщает пресс-служба отделения партии. Среди них: действующий депутат Вера Ганзя, второй секретарь обкома Ренат Сулейманов, депутат областного закосбрания Роман Яковлев, кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов и глава Первомайского района Виталий Новоселов.

Соответствующее решение партийцы приняли на очередной отчетно-выборной конференции.

Окончательное решение по выдвижению кандидатов примет съезд ЦК КПРФ в апреле.

Также большинством голосов коммунисты вновь переизбрали первым секретарем мэра Новосибирска Анатолия Локотя, а вторым секретарем — господина Сулейманова.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Новый состав избирается сроком на пять лет: 225 человек — по партспискам, 225 — по одномандатным округам. В действующем созыве в составе фракции КПРФ 43 человека (вторая по численности депутатская группа после «Единой России»).

Юлия Сасевич