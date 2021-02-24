Зарплаты в Новосибирской области за год выросли на 8%

За год в Новосибирской области прирост зарплат в среднем составил 8%, при этом рост отмечен во всех отраслях, несмотря на кризис, рассказали в HeadHunter Сибирь. Самый высокий прирост зарплат произошел в сферах «государственная служба, некоммерческие организации» (+33%), «добыча сырья»(+16%), «высший менеджмент», «консультирование», «домашний персонал» (по +15%).

В компании отметили, что снижения зарплат по сравнению с 2019 годом не произошло ни в одной профсере: «Но если сравнить со средней зарплатой в регионе, а она составила 44 115 руб., есть ряд сфер, где зарплатные предложения ниже этой планки». Самые низкие зарплаты в регионе предлагают административному персоналу — 33 436 руб. в среднем, а также молодым специалистам и студентам, сотрудникам из профсферы «Туризм, гостиницы, рестораны». Не дотягивают до средних зарплаты для преподавателей и бухгалтеров. Средние зарплаты медиков в регионе выросли незначительно, и даже на фоне жесткого дефицита кадров, рост заработных плат составил всего +8%, это 41 507 руб.

«Соискательская активность, напротив, была ниже, чем год назад, то есть сотрудники держались за свои рабочие места, и не меняли работу без крайней необходимости»,— уточнили в компании.

Практически все отрасли, где зарплата выросла больше, чем на 10% испытывали дефицит кадров, и именно, в первую очередь, стал драйвером роста зарплат. «В IT был ощутимый профицит сотрудников, на одну вакансию претендовали меньше трех человек, и за них конкурировали не только местные компании, но и бизнесы из других регионов России и стран»,— рассказали в компании. В «строительстве, недвижимости» соотношение было 1,6-2,5 резюме на вакансию. Чуть более благополучная ситуация в отрасли «добыча сырья», там в разные периоды конкуренция колебалась от 2,9 до 4,9 резюме на одно предложение о работе.

Наибольшая конкуренция была среди молодых специалистов и студентов, до 20 человек на место, в среднем, при этом за год средняя предлагаемая зарплата для них выросла на 3%, и составила 33 697 руб.

В «Авито работа», проанализировав как «коронавирусный» 2020 год сказался на среднем и малом бизнесе (СМБ) России, сообщили, что в числе отраслей с негативной динамикой количества вакансий оказались фитнес и салоны красоты (-3% вакансий за год), образование, туризм. Рестораны (-6%), домашний персонал (-17%), искусство. Развлечения (-25%).

Оксана Павлова