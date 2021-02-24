Российские сады очистят от чужеродных элементов

В Минсельхозе склоняются к переходу на субсидирование закладки садов в России только при условии использования отечественного посадочного материала. С этой инициативой выступают местные поставщики саженцев, которые также предлагают ввести пошлины на импорт этой продукции. Сейчас иностранные саженцы используются в 45% закладываемых садов, и производители плодов предупреждают, что меры грозят ростом цен на конечную продукцию, прежде всего яблоки.

Минсельхоз поддержит субсидирование закладки садов только с использованием российских саженцев. Об этом говорилось на заседании рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства под руководством заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова 19 февраля, рассказали “Ъ” два участника совещания. В министерстве “Ъ” уточнили, что получали от отраслевых ассоциаций запросы на изменение действующих правил поддержки на закладку и уход за многолетними насаждениями. Окончательное решение еще не принято, работа, в том числе в части применения дифференцированного подхода, продолжается, говорят в Минсельхозе. Но директор Плодоовощного союза Михаил Глушков утверждает, что устно инициатива уже поддержана.

Сегодня на закладку высокоинтенсивных садов требуется 3–3,5 млн руб. на 1 га, говорилось на совещании у господина Хатуова. Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов говорит, что в зависимости от региона субсидируется 10–15% этих затрат. И фактически поддержка из бюджета оказывается иностранным питомникам, указывает он. По данным Минсельхоза, в 2020 году в Россию было импортировано 21 млн штук саженцев, объем собственного производства — 31 млн штук. В рамках «стимулирующей субсидии» на закладку и уход за многолетними насаждениями в 2021 году планируется направить 4,2 млрд руб., сообщали в министерстве.

В союзе «Садоводы Кубани» говорят, что российские производители посадочного материала используют технологии, аналогичные европейским, и могут полностью удовлетворить спрос при условии предварительного заказа. Айдын Ширинов добавляет, что субсидирование именно российских саженцев позволит питомникам инвестировать в создание маточного материала. Сегодня такое производство в России не развито из-за высоких рисков в связи с длительными сроками возврата инвестиций, которые достигают семи лет, указывает он.

Еще одной мерой поддержки российских производителей саженцев может стать введение пошлины на ввоз иностранного посадочного материала. С такой инициативой выступает Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края. По словам господина Ширинова, мера предлагается на пять лет, что позволит развить российское питомниководство. В Минсельхозе эту инициативу не прокомментировали.

Михаил Глушков отмечает, что иностранные саженцы устраивают инвесторов по соотношению цена-качество, так что примерно в 45% закладываемых садов применяются именно они. По его словам, переход на субсидирование закладки садов только с использованием российских саженцев и введение импортных пошлин приведет к резкому росту спроса на местный посадочный материал и, как следствие, к росту цен на него. Производители саженцев получат дополнительные средства на развитие бизнеса, но в итоге нагрузка ляжет на потребителя, так как поставщики плодов транслируют увеличение расходов в цену продукции, предупреждает господин Глушков. По данным Росстата, в январе 2021 года яблоки в России в среднем стоили 108,9 руб. за 1 кг против 93,42 руб. за 1 кг годом ранее.

В целом, отмечает Михаил Глушков, доля российских саженцев растет и без дополнительных мер регулирования. По данным Минсельхоза, в среднем в России ежегодно высаживается порядка 15 тыс. гектаров новых садов и питомников. В 2020 году этот показатель был 16 тыс. га. Доля российского посадочного материала в 2020 году выросла до 68% против 62% годом ранее. В этом году Минсельхоз ожидает увеличения показателя до 72%. По итогам прошлого года в России собрали 1,22 млн тонн плодов и ягод.

Алексей Полухин