Вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Гайане

Гайана стала 33-м государством в мире, в котором одобрено применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Препарат зарегистрирован Минздравом республики, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Кооперативная Республика Гайана — государство на северо-востоке Южной Америки. Она — единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.

«Государства Южной Америки продолжают демонстрировать высокий интерес к вакцине "Спутник V", и сегодня мы объявляем о регистрации препарата в Гайане. "Спутник V" зарегистрирован уже в 33 странах и вносит важный вклад в глобальную борьбу с пандемией»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» также зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.