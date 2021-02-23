Власти Ульяновской области порекомендовали отменить занятия в школах из-за сильных морозов

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области порекомендовало отменить занятия для школьников 1–11 классов «в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся». В ночь с 23 на 24 февраля и утром в регионе ожидается рекордно низкая температура. По данным Ульяновского гидрометцентра, температура воздуха по области понизится до минус 32–37 °C, в Ульяновске — до минус 32–34 °C. Будет дуть северный ветер, скорость которого составит 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с. Днем температура воздуха по региону составит минус 17–22 °C, по Ульяновску — минус 20–22 °C.

Сабрина Самедова, Самара