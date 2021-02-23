Жену наркобарона Коротышки задержали в США за участие в наркоторговле

Жена мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана (прозвище Эль Чапо — Коротышка) была задержана в понедельник в США. 31-летнюю Эмму Коронель Айспуро обвиняют в том, что она помогала мужу управлять его наркокартелем и планировала его побег из мексиканской тюрьмы в 2015 году, сообщает AP.

По некоторым данным, Эмма Коронель Айспуро, бывшая королева красоты, и Хоакин Гусман, которому 63 года, были вместе с 2007 года. Их дочери-близнецы родились в 2011 году. Эмма Коронель Айспуро имеет двойное гражданство США и Мексики. Коротышка был экстрадирован в США в 2017 году и отбывает пожизненное заключение.

Жену Эль Чапо обвиняют в заговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны в США. Майк Виджил, бывший начальник отдела международных операций управления по борьбе с наркотиками, сказал, что Коронель «была вовлечена в торговлю наркотиками с тех пор, как была маленькой девочкой. Она знает внутреннюю работу картеля "Синалоа"». По его словам, жена наркобарона может быть настроена на сотрудничество. «У нее есть огромная мотивация, и это ее близнецы»,— заявил господин Виджил.

Подробнее о биографии Коротышки читайте в публикации “Ъ”.