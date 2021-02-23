Режим ЧС введен в районе прорыва газопровода в Оренбургской области

Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел прорыв газопровода, сообщил вице-губернатор региона Сергей Балыкин. Прорыв произошел в 6–7 км от села Мухраново Илекского района, возникло возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

«В Илекском районе введен режим ЧС. Во всех селах Илекского района газ подается. Падает давление в ряде сел. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует»,— сообщил журналистам господин Балыкин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в этих селах начались аварийные работы, газ в дома должны подать в течение шести часов. «Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается»,— сказал вице-губернатор.

Проблем с получением газа после аварии у потребителей нет, тем временем сообщили в Минэнерго России. «У потребителей проблем с получением газа нет. Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская»,— сообщили в министерстве.

Утечка газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области устранена, газ пустили по запасной схеме, ранее сообщили в правительстве Оренбургской области. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня. В связи с инцидентом был приостановлен транзит газа в Казахстан.