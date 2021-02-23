Утечка газа на месте ЧП в Оренбургской области ликвидирована

Утечка газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области устранена, газ пустили по запасной схеме, сообщили в правительстве Оренбургской области. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня. Ранее в связи с инцидентом был приостановлен транзит газа в Казахстан.

Прорыв произошел в 6–7 км от села Мухраново Илекского района, возникло возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. Возгорание произошло на ответвлении от газопровода Оренбург—Новопсков.

«Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения правительства. «Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа»,— сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он подчеркнул, что необходимо «сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии».

На месте происшествия работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады и экологи.