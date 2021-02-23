Украина подала в ЕСПЧ иск против России из-за «операций по убийству оппонентов»

Власти Украины 19 февраля подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) девятый иск против России, сообщается на сайте суда. На этот раз Киев обвинил Москву в «целенаправленных операциях по убийству оппонентов». Конкретики в иске не приводится.

«В обращении правительство Украины утверждает о продолжающихся практиках, заключающихся в санкционированных государством операций по убийству предполагаемых оппонентов в России и на территории других стран»,— говорится в сообщении ЕСПЧ.

Правительство Украины также раскритиковало российские власти за отсутствие расследований убийств и заявило о постоянной практике их сокрытия.

Предыдущие жалобы Украины в ЕСПЧ против России касались конфликта в Донбассе, крушения малайзийского Boeing 777, присоединения Крыма и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году.

Первая жалоба Украины в ЕСПЧ была зарегистрирована 13 марта 2014 года. В ней Киев обвинял Москву в том, что Россия «взяла под свой контроль Крымский полуостров». В январе 2021 года ЕСПЧ признал эту жалобу частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.

О рассмотрении конфликта в ЕСПЧ — в материале “Ъ” «Спор Украины с Россией отложен на неопределенный срок».