Казахстан закрыл проезд по дороге к саратовскому участку границы с Россией из-за бурана

Движение по трассе, ведущей к пункту пропуска на саратовском участке российско-казахстанской границы, полностью приостановлено, сообщили в управлении МЧС по Саратовской области. Движение закрыто со стороны Казахстана, это связано с ухудшением погодных условий.

Движение по дороге Уральск—Таскала—граница с РФ 4–104 км (Уральск до границы РФ) закрыто для всех видов автотранспорта. Временно ограничено движение на трассе А-298 Сызрань—Саратов— Волгоград—Пристанное—Ершов—Озинки—граница с Казахстаном.

Ограничение будет действовать ориентировочно до 19:00, но «может быть продолжено, если погодные условия не улучшатся», сообщили «РИА Новости» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Департамент по ЧС Западно-Казахстанской области объявил о штормовом предупреждении в регионе.