Именем Клары

Три истории про трогательные и неординарные презенты, которые делали к 8 Марта или получали в подарок герои «Коммерсанта», собрала Екатерина Пурц.

К началу нашего века звучание праздника 8 Марта — Дня эмансипации и зарождения феминизма — сильно видоизменилось. А теперь, получается, праздник потихоньку дрейфует к изначальному смыслу: когда мы дарим подарок на 8 Марта не по половому признаку, не потому, что «надо», а именно из уважения, некоей внутренней согласной равности. Ну и немножко из ностальгии: мы празднуем весну, которая и начиналась с того, что дед с папой приносили робкие тюльпаны и мимозы в целлофане. Наивное сентиментальное воспоминание о простом и добром — о празднике весны. В общем, сегодня могут быть две актуальные повестки по отношению к празднику 8 Марта: зрелая, с осознанием первичных ценностей этого дня или родом из детства — нежная, семейная. Кому какая — как из дарящих, так и из одаряемых — ближе.

Оксана Бондаренко, основательница шоурума «Ли-Лу»:

— Как-то на 8 Марта мне прислали коробку с живыми бабочками. Я открыла подарок, и они все выпорхнули — было неожиданно, очень красиво, но потом бабочки уснули... Это грустно немного.

Мариана Губер-Гогова,основательница галереи Artwin:

— Не уверена, было ли это необычно, но неожиданно — точно! В университете мне вручили пушистый комочек. Так у меня дома поселился кролик Бани, который грыз провода и обои, но зато умел по команде вставать на задние лапки.

Ник Ильин, советник директора Государственного Эрмитажа:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— Пока человек не вырастет, День святого Валентина может значить для него больше, чем Международный женский день 8 Марта. Поэтому в нежном возрасте 12 лет я отправил анонимную валентинку в конверте с надписью «Мисс Криста Ильин» девочке, в которую влюбился в нашей английской школе-интернате. Криста сохранила ее — валентинка жива и сегодня, 64 года спустя. Итак, после 55 лет счастливого брака на 8 Марта я дарю ей 250 граммов белужьей каспийской икры с бутылкой 0,75 праздничной водки «Белуга», с букетиком зеленых и фиолетовых цветов, завернутых в плакат, запечатлевший Клару Цеткин. А чтобы все исправить, я добавляю вышедшую из употребления банкноту номиналом 10 марок ГДР в честь Клары Цеткин!