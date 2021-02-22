В России зафиксирована минимальная с 16 ноября смертность от COVID-19

За последние сутки в России умерли 337 человек. Это минимальный показатель с 16 ноября, тогда скончались 303 пациента. Накануне сообщалось о 417 смертельных случаях (-19,18%). Всего за время пандемии умерли 83 630 человек.

Число новых случаев заражения за сутки составило 12 604. Накануне выявили 12 742 заболевших (-1,08%). Общее число заразившихся достигло 4 177 330. Выздоровели 12 943 человека, всего — 3 726 388.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1723 (всего за время пандемии 969 557),

Санкт-Петербург — 957 (361 607),

Московская область — 728 (210 362),

Нижегородская область — 407 (94 201),

Ростовская область — 313 (71 270).

Где больше всего умерших:

Санкт-Петербург — 47 (всего 10 834),

Москва — 41 (14 782),

Московская область — 28 (4480),

Краснодарский край — 14 (1838),

Пермский край — 14 (1679).

Больше всего заболевших в мире в США (28,1 млн), Индии (11 млн), Бразилии (10,2 млн) и Великобритании (4,1 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место. Всего в мире зарегистрировано более 111,3 млн заразившихся.

Причины возникновения пандемии расследуют эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе из России. Для этого они ездили в китайский Ухань, где были выявлены первые заболевшие. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».