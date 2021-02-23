Германия выделит €10 млн на помощь семьям на востоке Украины

Правительство Германии выделит €10 млн на помощь семьям с детьми на востоке Украины, сообщило посольство ФРГ в Киеве. Деньги планируется направить проекту «Совместно» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений»,— сообщило посольство (цитата по «РИА Новости»).

По данным посольства, проект охватит более полумиллиона человек на востоке Украины. Он будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах.