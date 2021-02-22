«Амкар» начал выступление в турнире «Пермь Великая» с разгрома, «Звезда» - с победы

Краевые футбольные команды «Звезда» и «Амкар» по-разному начали выступление в предсезонном футбольном турнире «Пермь Великая-2021». «Амкар» крупно уступил «Металлургу» из челябинского поселка Аша со счетом 0-3. «Звезда» начала с победы над туймазинским «Спартаком», который в предстоящем сезоне планирует участвовать в ОЛИМП-Первенстве ПФЛ. В составе победителей дважды отличился Максим Лаук. Гости отыграли один гол за три минуты до конца встречи с пенальти.

Завтра игры в турнире будут продолжены. Всего в нем принимают участие 6 команд. Он продлиться до 26 февраля.