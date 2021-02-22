Прокуратура Швеции обвиняет подданного королевства в шпионаже в пользу РФ

Швеция предъявила обвинение 47-летнему мужчине, подозреваемому в передаче информации российскому дипломату, сообщила шведская прокуратура. В заявлении прокурора говорится, что этот человек, личность которого не указывается, работал консультантом в нескольких шведских компаниях, где незаконно получал и продавал информацию, ставя под угрозу безопасность страны. Местные СМИ сообщают, что этот человек был шведом.

«Будучи консультантом на его прежних рабочих местах, я заявляю, что он получил материал с целью предоставления информации иностранной державе, в данном случае России»,— сообщил прокурор Матс Юнгквист (цитата по Reuters). «Мужчина был задержан во время встречи с российским дипломатом, где он только что получил от дипломата 27 800 шведских крон ($3360)»,— сказал он.

«Преступление серьезное, в случае признания его виновным подозреваемый может получить длительный срок»,— сообщил господин Юнгквист. Власти заявили, что мужчина перенес материалы с компьютеров на флешки памяти, а также сфотографировал экран своего рабочего компьютера, добавив, что преступление может повлечь за собой наказание до шести лет лишения свободы.

СМИ сообщают, что обвиняемый передал информацию от автопроизводителя Volvo Cars и производителя грузовиков Scania. Представитель Scania подтвердил, что этот человек работал консультантом в фирме. В Volvo Cars отказались от комментариев.