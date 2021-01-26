На Кубани средняя зарплата в январе-ноябре 2020 года снизилась на 1,2%

Среднемесячная начисленная зарплата в Краснодарском крае в ноябре 2020 года составил 36 662 рубля. Это на 1,8% больше чем в ноябре 2019 года и на 1,4% – чем в октябре 2020 года, сообщает Краснодарстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции в ноябре увеличилась на 0,6% – по сравнению с октябрем 2020 года и на 2,8% – с ноябре 2019 года. За январь-ноябрь 2020г. реальная заработная плата уменьшилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая высокая зарплата в Краснодарском крае в ноябре 2020 года наблюдалась у у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью, деятельностью в области информации и связи – в 1,5 раза выше среднекраевого уровня. Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы фиксируется в организациях, занятых производством табачных изделий – в 2,5 раза выше краевого уровня.

Ниже среднекраевого уровня зарплата наблюдается в в организациях, занятых деятельностью по операциям с недвижимым имуществом – в 1,6 раза ниже. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством текстильных изделий – в 5,5 раза меньше среднекраевого уровня.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае средняя зарплата работника банковской сферы составила 37,5 тыс. руб. В среднем по России - 40 тыс. руб.

Алексей Белянин