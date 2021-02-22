Суд арестовал гендиректора ТГК-2

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под стражу гендиректора крупной энергетической компании ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежду Пинигину. Ее подозревают в злоупотреблениях полномочиями и налоговых махинациях.

«Пинигина отправлена под стражу на два месяца, до 17 апреля»,— сообщил «Интерфаксу» представитель суда. Он добавил, что дело по второму фигуранту, гендиректору «Архоблэнерго» Валерию Заикину, еще рассматривается.

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По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн руб. Также образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Гендиректора ТГК-2 обвинили в монополизации рынка».