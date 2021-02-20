Надежда Пинигина родилась в 1955 году. В 1985 году окончила Иркутский институт народного хозяйства. В период с 1978 по 1997 год работала в Ангарской нефтехимической компании (ранее «Ангарскнефтеоргсинтез»), занимая различные должности от экономиста финансового отдела до заместителя начальника финансового управления. В 1997 году в связи с реорганизацией компании была назначена на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Ангарского завода полимеров. В 2001 году назначена заместителем директора по экономике и финансам дирекции по торговле нефтехимией ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг». С 2002 по 2003 год являлась консультантом генерального директора ОАО «Саянскхимпласт» по экономическим вопросам. В 2003 году назначена финансовым директором ОАО «Единая торговая компания». С 2004 по 2007 год исполняла обязанности руководителя ОАО «Единая торговая компания». С 2007 по 2015 год — гендиректор ОАО «Башкирская химия». ТГК-2 возглавила в 2016 году.