Гендиректора ТГК-2 обвинили в монополизации рынка

Задержанная в Москве, а затем этапированная в Архангельск генеральный директор крупной энергетической компании ТГК-2 Надежда Пинигина подозревается в злоупотреблениях и налоговых махинациях. По версии следствия, женщина и ее сообщники создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области.

Главу ТГК-2 Надежду Пинигину доставили из Москвы в Архангельск, где следователи регионального управления СКР вынесли постановление о привлечении ее в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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Само дело было возбуждено на днях в отношении руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО ТГК-2, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн руб. Организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка почти на 300 млн руб., а ее кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд.

При этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.

Следствие считает, что госпожа Пинигина и еще один фигурант, имя которого пока не называется, «приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО "Архоблэнерго" и последующее его банкротство», с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

В СУ СКР отметили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов Службы экономической безопасности ФСБ и региональной полиции. Предполагается, что уже в субботу топ-менеджеру ТГК-2 судом будет избрана мера пресечения.

В ПАО, подтвердив задержание своего топ-менеджера, отметили, что в компании отсутствует информация, что именно стало поводом для этого. В ТГК-2 надеются, что в самое ближайшее время ситуация прояснится, полагая, что сейчас не самый удачный период для проведения следственных действий в отношении ее руководителя, поскольку разгар отопительного сезона. При этом было отмечено, что ТГК-2 продолжает работать в штатном режиме.

Согласно информации, размещенной на сайте ПАО, ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия, входящие в ТГК-2, действуют в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Македонии.

Николай Сергеев