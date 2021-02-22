В Ростовской области три человека пострадали в результате взрыва газа

В хуторе Молаканском Красносулинского района в одном из жилых домов произошел взрыв газового баллона, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. В результате происшествия пострадали три человека. Начата доследственная проверка.

По предварительным данным ведомства, утром 22 февраля в результате взрыва газового баллона двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки, инициированной следственным органом.

Наталья Шинкарева