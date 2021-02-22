Fix Price подтвердила планы провести IPO на Лондонской бирже

Сеть магазинов Fix Price подтвердила планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Ранее о планах компании сообщали СМИ. Цена размещения акций станет известна после формирования книги заявок. Ожидается, что торги начнутся в марте.

Как передает «Интерфакс», Fix Price планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (GDR) в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Также компания подаст заявку о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Мосбирже.

Источник “Ъ” в инвестиционных кругах ранее говорил, что при публичном размещении инвесторам может быть предложено до 25% сети. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Fix Price к IPO может быть оценена в $6 млрд.

В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд руб. EBITDA — 27,2 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млрд руб., сообщала компания.

Подробнее о планах компании — в материале “Ъ” «Fix Price открывается инвесторам».