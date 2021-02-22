Туристов с зимы считают

Бронирования туров на курорты Краснодарского края на весенне-­летний сезон 2021 начались уже с середины ноября, при этом регион лидирует в различных рейтингах популярных направлений внутреннего туризма. Эксперты дают осторожный прогноз по восстановлению спроса на курортных отдых после коронавирусного кризиса, отмечая рост популярности неорганизованного туризма, автопутешествий, санаторного отдыха и отелей эконом-­класса.



Курорты Кубани лидируют среди направлений внутреннего туризма по общей статистике ранних бронирований туров по России. По данным сервиса Туту.ру, 10% россиян этим летом предпочли бы отдохнуть на Черноморском побережье Краснодарского края. Среди городов наиболее популярны Сочи, Анапа и Геленджик. Спрос на поездки в сочинские отели эконом-­класса увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом. Общий объем ранних бронирований в Геленджик по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) к ноябрю 2020 года вырос в 2,5 раза. При этом туры в Сочи, Анапу и Крым составляют 60% объема всех бронирований по России. Оптимистичные прогнозы игроки делают, опираясь на хорошие показатели января: за новогодние каникулы отели и санатории Краснодарского края приняли более 400 тысяч гостей.

По данным министерства спорта, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в последние годы вырос интерес к отдыху в Новороссийске, Темрюкском районе, а также в горных и предгорных территориях — Горячем Ключе, Апшеронском, Мостовском районах. По ожиданиям министерства, в 2021 году Краснодарский край посетит около 16 млн. гостей. Это больше, чем в 2020 году (край принял 12,1 млн. туристов), но меньше, чем в пиковые периоды до пандемии (например, 17,3 млн. в 2019 году). Из видов отдыха особой популярностью пользуется активный и экологический туризм, а также санаторно-­курортные программы.

По данным министерства спорта, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в последние годы вырос интерес к отдыху в Новороссийске, Темрюкском районе, а также в горных и предгорных территориях — Горячем Ключе, Апшеронском, Мостовском районах.

Краевые власти в 2020 году инициировали кластерное развитие альтернативных туристических дестинаций. Их создание позволит перераспределить потоки отдыхающих и разгрузить наиболее популярные курорты региона — Сочи, Анапу и Геленджик. Кластеры формируются на основе государственно-­частного партнерства: администрация края будет отвечать за развитие инфраструктуры территорий, инвесторы — строить туристические объекты. В настоящее время в Краснодарском крае развивают три кластера: «Абрау-­Утриш» между Новороссийском и Анапой, «Веселовка — Голубицкая» в Темрюкском районе, «Изумрудный мир» в Туапсинском районе. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края на 2021 год подали заявки на финансирование строительства пяти инфраструктурных объектов на территории туристических кластеров, общий объем вложений — 2,6 млрд. руб. Также был представлен проект создания туристического кластера «Курджипский» в Апшеронском районе, на реализацию которого потребуется 5,6 млрд. руб.

Кризис и снижение покупательской способности к снижению темпов раннего бронирования в среднем по наблюдению игроков туристического рынка привели на 20–30% относительно докризисного 2019 года, при этом чаще всего россияне стали выбирать недорогие средства размещения. К февралю было забронировано порядка 22% номерного фонда небольших отелей и гостевых домов края, общий объем которого оценивается в 90 тыс. единиц, подсчитал сервис Едем-в-­Гости.ru. При этом 45% пользователей сервиса забронировали размещение в гостевых домах и частном секторе Адлера и Сочи, 25% — в мини-отелях и гостевых домах федеральной территории Сириус, 15% — в частном секторе Лоо, Хосты, Мацесты, Хобзы, 10% — в пансионатах и санаториях Сочи, около 20% — в анапских санаториях.

Краевые власти в 2020 году инициировали кластерное развитие альтернативных туристических дестинаций. Их создание позволит перераспределить потоки отдыхающих и разгрузить наиболее популярные курорты региона — Сочи, Анапу и Геленджик.

По мнению экспертов, рост стоимости размещения в отелях Краснодарского края в этом году составит от 10 до 30% в зависимости от категории отеля. Из наиболее заметных трендов, которые будут актуальны в весенне-­летнем сезоне 2021 года отмечается рост популярности самостоятельных путешествий, путешествий на поезде и личном автомобиле. Согласно результатам опроса сервиса Туту.ру, 64% туристов самостоятельно составляют весь маршрут, бронируют билеты и жилье. По данным сервиса Едем-в-­Гости.ру, на 20% увеличилось количество запросов на активный отдых на природе, на 15% по сравнению с 2019 годом вырос спрос на автокемпинги и глэмпинги. На лето 2021 свыше 40% россиян планируют посетить на своем авто Сочи, Абхазию и Крым с промежуточными остановками в частном секторе и гостевых домах. Около 15% автолюбителей выбирают отели 4*и 5* с собственной парковкой.

В 2021 году игроки рынка ждут старта национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Помимо программ, нацеленных на поддержку бизнеса, продвижение регионов, инвестиций на создание объектов инфраструктуры, в рамках проекта запланированы законодательные инициативы в области развития автотуризма. Представители индустрии надеются, что проект даст импульс развитию придорожного сервиса, в том числе, на федеральной трассе М4, ведущей к южным регионам России. Из краевого бюджета предусмотрено выделить около 70 млн. руб­лей на рекламно-­информационное продвижение курортов Краснодарского края и возмещение предпринимателям части затрат на организацию событийных мероприятий в регионе.

Ольга Логинова