«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» благодаря шайбе Овечкина

Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Одну шайбу со стороны «Вашингтона» забросил россиянин Александр Овечкин, а со стороны «Нью-Джерси» — Никита Гусев. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Шайбы забросили: Ти Джей Оши (34, 52), Джон Карлсон (50), Александр Овечкин (57) — Андреас Юнссон (10), Джек Хьюз (24) и Никита Гусев (60).

Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне. Он прервал безголевую серию из четырех матчей. Гусев забросил первую шайбу в сезоне.

«Вашингтон» находится на втором месте Восточного дивизиона (21 очко). «Нью-Джерси» занимает предпоследнюю, седьмую строчку (14 очков).