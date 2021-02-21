МЧС предупредило ярославцев о холоде ниже минус 35 градусов 22 и 23 февраля

Главное управление МЧС по Ярославской области вечером 21 февраля распространило новое экстренное предупреждение об аномальных морозах в Ярославской области 22 и 23 февраля. В экстренном предупреждении говорится, что по данным Росгидромета в ночное и утреннее время в регионе местами прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 35 градусов и ниже.

Этим экстренным предупреждением ведомство уточнило распространенное накануне сообщение о сильных холодах в Ярославской области с 21 по 24 февраля, когда ожидаются морозы с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Из-за аномально-холодной погоды спасатели просят жителей области быть внимательными и осторожными. В МЧС в связи с сильными морозами прогнозируют увеличение вероятности возникновения ЧС. Также может увеличиться количество пожаров в жилом секторе и на других объектах.

МЧС прогнозирует рост числа нарушений в работе систем электроэнергетики в связи с повышением нагрузки. Прогнозируются чрезвычайные ситуации из-за неисправности печного, газового или электрооборудования. Возможны сбои в работе системы ЖКХ. МЧС предупреждает об увеличении нарушений в работе транспорта. Спасатели предупреждает о том, что в связи с сильными морозами, возможен рост случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.