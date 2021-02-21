У «Краснодара» нет выхода

В воскресенье определились еще четыре четвертьфиналиста Кубка России по футболу. ЦСКА без особых проблем разобрался на своем поле с представителем первого дивизиона «СКА-Хабаровск» — 2:0. «Локомотив» еще более уверенно обыграл находящийся в кризисном состоянии «Тамбов» — 3:0. «Сочи» выбил в 1/8 финала «Краснодар», одержав победу на выезде — 2:1. Также дальше прошел «Ахмат», одолевший в гостях «Ростов» со счетом 1:0.

В воскресной программе 1/8 финала Кубка России, к сожалению, были матчи с пониженной интригой. Хотя, точнее, в паре «Локомотив»—«Тамбов» интрига и вовсе отсутствовала. Тамбовчане, до последнего момента балансировавшие на грани досрочного прекращения сезона из-за финансовых проблем и невозможности регистрировать новых футболистов, все же смогли выставить команду, но по сравнению с прежней она изменилась до неузнаваемости и далеко не в лучшую сторону. От состава, который выходил на поле до зимнего перерыва, остались только два вратаря и пять полевых игроков, а из тех, кто составлял костяк, по сути, лишь голкипер Сергей Рыжиков. На замену разбежавшимся кто куда футболистам наспех были рекрутированы в основном неизвестные широкому кругу болельщиков новички, которые не успели потренироваться вместе. И вот такой «Тамбов» бросили под поезд. Понятно, что «Локомотив» спокойно «раздавил» его — 3:0.

В противостоянии ЦСКА и «СКА-Хабаровск» тоже все было достаточно очевидно, учитывая, что встречались один из лидеров премьер-лиги и клуб, занимающий седьмое место в первом дивизионе. Если бы игра проходила на Дальнем Востоке, это бы еще, возможно, нивелировало разницу в классе, а в Москве хабаровчане имели незначительные шансы на успех.

Тем более что ЦСКА отнесся к сопернику вполне серьезно и не стал мудрить с составом.

В заявку попали и новобранцы красно-синих — венесуэльский нападающий Саломон Рондон и норвежский полузащитник Эмиль Бохинен, которые ожидаемо оказались в резерве. Любопытно, что на скамейке запасных начал матч и Федор Чалов, а на острие атаки наставник армейцев Виктор Гончаренко выдвинул Илью Шкурина.

Впрочем, сложные погодные условия в столице внесли свои коррективы и облегчили задачу СКА, который действовал от обороны и сконцентрировался прежде всего на разрушении, а не созидании. Довольно долго хабаровчане отражали набеги московских одноклубников, пока на 39-й минуте Ильзат Ахметов не решился на удар из-за штрафной площади. Мяч, что называется, идеально лег ему на ногу и по недосягаемой для вратаря траектории залетел в сетку. А на 52-й минуте положение гостей уже практически безнадежно усугубило удаление Владислава Брагина, получившего прямую красную карточку за грубый подкат в борьбе с Марио Фернандесом. Для ЦСКА довести такой матч до логического конца было делом техники, которой на 66-й минуте блеснул Никола Влашич. Мог у хозяев отличиться и дебютировавший во втором тайме Рондон, хорошо знакомый с российским футболом, так как ранее выступал за «Рубин» и «Зенит», но ему как раз техники немного не хватило.

Одним из самых привлекательных событий 1/8 финала представлялось южное дерби «Краснодара» и «Сочи». Правда, этот матч состоялся в неудобные для единственного российского участника весенней стадии еврокубков сроки — в промежутке между первой и второй встречами с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. После домашнего поражения в минувший четверг и перед предстоящим выездом в Хорватию у краснодарцев был соблазн сэкономить силы на «Сочи» и пожертвовать Кубком России. Их главный тренер Мурад Мусаев в итоге прибег к ротации, но состав подобрал очень даже боевой.

Игра тоже получилась боевой с обилием жестких единоборств, хотя поначалу и с минимумом голевых моментов, потому что никто не хотел уступать.

Сочинцы не испытывали никакого смущения перед вроде бы более классным соперником на его поле, которого, кстати, опережают на три очка и в чемпионате России. Краснодарцам, любящим подолгу контролировать мяч, нередко приходилось опускаться в позиционную оборону и уповать на контратаки. И им крупно повезло, что в конце первого тайма нападающий «Сочи» Антон Заболотный пробил выше ворот с линии вратарской площади. Но в дебюте второй половины он уже нанес точный удар из района 11-метровой отметки.

Хозяева побежали отыгрываться и основательно насели на ворота Сослана Джанаева. Чтобы усилить давление, Мусаев произвел тройную замену. Однако его команда раскрылась и на 67-й минуте пропустила второй гол. Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо сыграл на добивании, после того как его партнер Артур Юсупов угодил в штангу. Тем не менее «быки» продолжали сражаться. На 81-й минуте Тонни Вилена вернул им надежду на спасение, неожиданно для Джанаева зарядив издали. После этого зрелищная и напряженная концовка была гарантирована. В одном из эпизодов стадион замер в ожидании чуда, когда Магомед-Шапи Сулейманов пытался забить своим фирменным штрафным ударом.

Но «Сочи» все-таки выстоял и победил 2:1.

Кубковый характер носил и матч в Ростове-на-Дону. В стартовом составе хозяев появился мощный нападающий сборной Гамбии Али Соу, недавно приобретенный у софийского ЦСКА, тогда как «Ахмат» своих новичков — румына Габриэля Янку и словака Ладислава Алмаши — припрятал в запасе. Несмотря на то что инициативой сразу завладел «Ростов», счет открыли грозненцы, которые буквально из ничего заработали пенальти и реализовали его. Бернард Бериша хладнокровно исполнил 11-метровый. Ростовчане и дальше атаковали гораздо больше, но ходили вокруг да около ворот Георгия Шелии и периодически нарывались на острые уколы соперника. Кроме того, еще до перерыва они потеряли из-за травмы своего плеймейкера Романа Еременко. Да и Соу все-таки выпадал из игры.

Во втором тайме команде Валерия Карпина стало полегче, так как у «Ахмата» очень быстро схлопотал вторую желтую карточку и ушел в раздевалку Максим Ненахов. Правда, численным преимуществом еще нужно было воспользоваться, а с этим возникли трудности. Например, Понтус Альмквист упустил два убойных момента. Время шло, а хозяева никак не могли взломать грозненскую оборону. В конце концов они тоже получили право на пенальти, но Шелия парировал, казалось бы, почти неберущийся удар Матиаса Норманна. Скандинавские легионеры так и не спасли «Ростов» от поражения — 0:1.

Александр Ильин