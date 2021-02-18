«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл «Динамо» из Хорватии в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Загребе прошла со счетом 2:3. Голы забили: Берг (28), Классон (69) — Петкович (15, 54), Атиемвен (75).

Ответная игра пройдет в Краснодаре через неделю, 25 февраля.

Отметим, в феврале дисциплинарный комитет UEFA в связи с несвоевременным началом встречи группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» оштрафовал «Краснодар» на €15 тыс. и дисквалифицировал его главного тренера Мурада Мусаева на один матч.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Соперник "Краснодара" выдержал сравнения».