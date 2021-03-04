Прекрасного прорывы

Дому Guerlain без малого 200 лет (основал его в 1828 году химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен), и за эти два века в книгах записей и архивах собралась внушительная плеяда звездных клиентов — от Наполеона Бонапарта и Оноре де Бальзака до монархов Европы, а упоминаний в литературе наберется на отдельный том (взять хотя бы сцену в варьете в «Мастере и Маргарите», где средства «Герлен» аттестованы как «очень соблазнительные»).

Родился бренд как парфюмерный, но со временем коллекция расширилась, и сейчас под логотипом Guerlain представлены в том числе продукты по уходу за кожей. В числе бестселлеров — линия ухода Orchidee Imperiale. Первые средства появились 15 лет назад, когда ученые лаборатории Guerlain обнаружили особые механизмы регенерации клеток и адаптации к клеточному старению у цветка орхидеи — проще говоря, цветок сам понимает, каким клеткам не хватает кислорода, и продлевает им жизнь. Понятно, что такой навык чрезвычайно полезен в борьбе за молодость. Квинтэссенцией научных разработок, исследующих таланты орхидеи, стал новый лифтинг-концентрат Orchidee Imperiale, дающий клеткам кожи механизм адаптации к кислородному голоданию и старению, а также ресурсы, чтобы восстановить тонус и эластичность — залог упругости. В результате двухлетней работы ученых получилась формула, очень действенная для подтягивания кожи. Внутри флакона, напоминающего волшебный свиток, 7 тыс. моделирующих микрокапсул — в каждой содержатся масла и микроэлементы, повышающие выработку коллагена. У средства очень нежная и мягкая текстура, а результат его действия — мгновенный.

Технология, которую ученые адаптировали для человека, получила научное название «клеточное дыхание». В ее основе —фактор HIF-1, активный белок, который следит за уровнем кислорода в клетках и при необходимости активирует или деактивирует гены. За годы сотрудники исследовательского центра орхидей Guerlain, или, как его называют, орхидариума, опубликовали три диссертации, 60 научных статей и подали семь изобретений на патенты. Параллельно с экспертами Guerlain темой гипоксии клеток занимались и другие ученые — Уильям Кэлин, Грегг Семенза и Питер Рэтклифф. В 2019 году они получили за свои исследования Нобелевскую премию — речь идет о фундаментальном прорыве не только в индустрии красоты, но и в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Крем для лица, лифтинг-сыворотка, крем для контура глаз и губ линии Orchidee Imperiale Фото: Guerlain

Специалисты Guerlain собрали 3 тыс. видов орхидей в Экспериментальном саду в Женеве и выявили те, что лучше остальных умеют регенерировать клетки. Научно-техническая лаборатория в Страсбурге анализирует самые эффективные фитохимические молекулы цветков-долгожителей. При этом ученые не только препарируют орхидеи, но и занимаются сохранением редких видов. Так, в заповеднике Тяньцзи в Китае за десять лет высадили более 10 тыс. чудодейственных — и на редкость красивых — растений.

Но вернемся к косметической ипостаси орхидей. Фредерик Бонте, директор центра научных исследований дома Guerlain и руководитель орхидариума, сравнил эффект от сыворотки с микролифтинговыми уколами — настолько заметно подтягивается кожа лица. Кроме того, специалисты спа Guerlain рекомендуют сопровождать нанесение сыворотки особым массажем и дополнять уход кремом для контура глаз и губ, а также кремом для лица Orchidee Imperiale.

Натела Поцхверия