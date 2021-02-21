Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Федеральной службы безопасности. Заседание пройдет в очном формате, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Также на следующей неделе у президента РФ ожидается встреча с новым президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Пока они только общались по телефону. 23 февраля, в День защитника Отечества, Путин возложит цветы к могиле неизвестного солдата.

Кроме того, в понедельник в Сочи Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Источники “Ъ” говорили, что Белоруссия рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭC, речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. Господин Лукашенко заявил: «Я не еду туда чего-то просить».

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».