«Сочинеруд» заплатит крупный штраф за добычу известняка в Сочинском нацпарке

ЗАО «Фирма «Сочинеруд» заплатит штраф в размере 800 тыс. руб. за добычу известняка в Сочинском национальном парке. Привлечь к административной ответственности компанию постановило министерство природных ресурсов Кубани в марте 2019 года. Однако фирма пыталась обжаловать постановление. 15 февраля 2021 года краевой арбитражный суд признал решение минприроды законным (документ размещен в Картотеке арбитражных дел).

По данным Экологической Вахты по Северному Кавказу (ЭВСК), «Сочинеруд» удалось добыть 1,8 млн куб. м полезных ископаемых, ущерб составил 1,2 млрд руб.

Факт незаконной добычи был вывялен в феврале 2019 года. В ходе проверки специалисты министерства природных ресурсов установили, что компания добывает полезные ископаемые за пределами горного отвода Каменского карьера известняка: на участке, который отнесен к особо охраняемым землям Сочинского нацпарка.

«Сочинеруд» пытался доказать в суде, что разработку карьера за территорией горного отвода якобы вел сам Сочинский нацпарк в целях «ликвидации последствий оползня». Но эта версия не подтвердилась.

Минприроды Кубани аннулировало лицензию компании на добычу известняка открытым способом на Каменском месторождении, а в сентябре 2020 года суд запретил добычу полезных ископаемых на этом месторождении. В отношении должностных лиц «Сочинеруд» по факту незаконной разработки карьера возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Экологи также сообщают, что с компании в будущем взыщут миллиардный ущерб.

Наталья Решетняк