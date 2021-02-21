Беременная женщина и три ребенка пострадали в аварии в Тюмени

В Тюмени произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали беременная женщина и три ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«Четыре машины не смогли разъехаться на улице Федюнинского - Daewoo, Mitsubishi, Toyota RAV 4 и Toyota Camry. В больницу доставлены четверо пассажиров Mitsubishi: беременная женщина 37 лет и трое подростков — 7, 14 и 17 лет», — рассказали в пресс-службе.

В ГИБДД отметили, что дорожная обстановка сегодня обострилась и попросили водителей выбирать правильную скорость на скользкой дороге.