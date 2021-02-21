Сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге вышла из спецприемника

Сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге Виктория Райх вышла из спецприемника, сообщил телеграм-канал штаба.

Напомним, Викторию Райх задержали 29 января за организацию несанкционированного шествия в Екатеринбурге 31 января. 30 января Ленинский райсуд назначил госпоже Райх 10 суток ареста за организацию шествия, позже апелляционная инстанция оставила арест в силе. В интервью “Ъ-Урал” адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что задержание проходило с рядом нарушений.

6 февраля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал госпожу Райх на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции во время задержания (ст. 19.3 КоАП РФ).

Отметим, на этой неделе екатеринбургский штаб Навального приостановил работу из-за ареста всех своих сотрудников.