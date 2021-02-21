На Ямале выявили 48 больных коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией,сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 813 случаев COVID-19. Более 34 тыс. человек уже выздоровели, 395 пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 12 742 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 4 164 726. С начала пандемии более 3,7 млн пациентов выздоровели, 83 293 больных скончались.