«Калашников» может начать поставки новых автоматов АК-12 МВД и Росгвардии в 2022 году

МВД России и Росгвардия испытывают новый автомат АК-12, сообщил глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, поставки в эти ведомства могут начаться в следующем году.

«В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД РФ и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года»,— сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ (цитата по «Интерфаксу»).

АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны, поставки начались 2018 году. Сейчас концерн ведет с ведомством переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12, которые были доработаны по итогам войсковой эксплуатации. АК-12 получил более эргономичный приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой и усовершенствованный диоптрический прицел.