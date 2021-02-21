Главные анонсы 22–28 февраля

22 февраля, понедельник

В Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Тбилиси пройдет пленарное заседание парламента Грузии, на котором, как ожидается, состоится голосование за новый состав правительства.

23 февраля, вторник

В Москве президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

В Литве Шяуляйский окружной суд проведет заседание по делу оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

В Питермарицбурге (ЮАР) начнется судебный процесс над обвиняемым в коррупции и мошенничестве бывшим президентом страны Джейкобом Зумой.

24 февраля, среда

В Москве запланирована встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Совета федерации.

В Москве начнется визит президента Киргизии Садыра Жапарова.

В Нижнем Новгороде Нижегородский райсуд вынесет приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

25 февраля, четверг

В Москве Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста юриста ФБК (организация внесена в реестр иноагентов) Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции.

В Москве Савеловский райсуд рассмотрит иск о защите чести и достоинства, поданный осужденным на 12 лет 6 месяцев колонии за убийство и незаконное хранение оружия историком Олегом Соколовым к публицисту Евгению Понасенкову.

В Буэнос-Айресе ожидается заседание по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны.

26 февраля, пятница

В Москве состоится встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с политологами.

В Челябинске Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд проведет заседание по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО «Башкирская содовая компания».

В России состоится поединок бойца ММА Расула Мирзаева (Россия) и Нурбергена Шарипова (Казахстан).

27 февраля, суббота

В Оренбурге начнется чемпионат России по самбо.

28 февраля, воскресенье

В Лос-Анджелесе состоится 78-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».