Главные анонсы 22–28 февраля

22 февраля, понедельник
В Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Тбилиси пройдет пленарное заседание парламента Грузии, на котором, как ожидается, состоится голосование за новый состав правительства.
23 февраля, вторник
В Москве президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
В Литве Шяуляйский окружной суд проведет заседание по делу оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
В Питермарицбурге (ЮАР) начнется судебный процесс над обвиняемым в коррупции и мошенничестве бывшим президентом страны Джейкобом Зумой.
24 февраля, среда
В Москве запланирована встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Совета федерации.
В Москве начнется визит президента Киргизии Садыра Жапарова.
В Нижнем Новгороде Нижегородский райсуд вынесет приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
25 февраля, четверг
В Москве Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста юриста ФБК (организация внесена в реестр иноагентов) Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции.
В Москве Савеловский райсуд рассмотрит иск о защите чести и достоинства, поданный осужденным на 12 лет 6 месяцев колонии за убийство и незаконное хранение оружия историком Олегом Соколовым к публицисту Евгению Понасенкову.
В Буэнос-Айресе ожидается заседание по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны.
26 февраля, пятница
В Москве состоится встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с политологами.
В Челябинске Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд проведет заседание по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО «Башкирская содовая компания».
В России состоится поединок бойца ММА Расула Мирзаева (Россия) и Нурбергена Шарипова (Казахстан).
27 февраля, суббота
В Оренбурге начнется чемпионат России по самбо.
28 февраля, воскресенье
В Лос-Анджелесе состоится 78-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».