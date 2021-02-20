Посол России: Москва передала Вашингтону запросы о первых контактах

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о передаче Вашингтону запросов для организации первых контактов. Он рассчитывает на прагматическое сотрудничество по ряду направлений.

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и в Белом доме,— мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе»,— сказал господин Антонов в эфире YouTube-канала «СоловьевLive». В качестве примера он привел иранскую ядерную сделку. По его словам, Москва готова к сотрудничеству по этому направлению.

Посол считает важным восстановить «каналы общения, которые были подорваны». «У нас есть темы, по которым мы можем работать… Это не только стратегическая стабильность, это космос, борьба с пандемией и терроризмом, Арктика, много очень разных проблем»,— добавил господин Антонов.

Вместе с тем посол ожидает, что Вашингтон продолжит давление на Москву. Он напомнил, что США разворачивают бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. По мнению господина Антонова, чтобы ослабить напряженность, сторонам нужно начать разговаривать.

20 февраля состоялась Мюнхенская конференция, на которую впервые с 1995 года не позвали официальных представителей России. Президент США Джо Байден на ней заявил, что США не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о необходимости выработки общей стратегии отношений с Россией. В пользу диалога с Москвой высказался только президент Франции Эмманюэль Макрон.

О конференции — в материале “Ъ” «Европа обайденела».