Бывший мэр Йошкар-Олы осужден на 14 лет колонии строгого режима за взяточничество

Йошкар-Олинский городской суд приговорил бывшего мэра столицы Марий Эл Павла Плотникова к 14 годам колонии строгого режима за получение взятки. Также он должен выплатить штраф в размере 23 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

В суде было установлено, что в период с февраля 2005 года по февраль 2007 года подсудимый получил взятку от предпринимателя в виде двух гаражей стоимостью 730 тыс. руб. Тогда Плотников работал замглавы и врио руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Йошкар-Олы. Павел Плотников оказал бизнесмену содействие в получении разрешительной документации на строительство гаражного комплекса и аренде земельного участка за минимальную плату.

В сентябре 2018 года Плотников был осужден за совершение аналогичных преступлений. СУ СКР по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело в отношении Павла Плотникова в декабре 2015 года. По версии следствия, в июне 2014 года экс-мэр, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн руб. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.

Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года, до этого был первым заместителем мэра. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Павла Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции.

Сейчас с учетом ранее назначенного наказания суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн руб. с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. В качестве дополнительного наказания он лишен почетного звания заслуженного юриста Республики Марий Эл. В доход государства также взыскано 730 тыс. руб.

О приговоре по предыдущему делу читайте в публикации “Ъ” «Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф».