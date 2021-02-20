«Динамо» обыграло «Спартак» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал победу над московским «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прошла со счетом 2:0.

Голы забили: Фомин (16), Тюкавин (70).

Соперник «Динамо» в 1/4 финала определится по итогам жеребьевки.

Победитель Кубка России получит право сыграть в Лиге Европы-2021/22 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России-2020/21 в матче за Суперкубок России. Новым титульным спонсором турнира стала букмекерская контора «Бетсити».