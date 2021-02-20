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Albione представили коллекцию базовых пиджаков

Бренд мужской одежды и аксессуаров Albione представил капсулу, в которую вошли укороченные однобортные пиджаки. Модели станут отличной базой для повседневного гардероба, так как их можно сочетать как с классическими деловыми брюками и сорочкой, так и с более расслабленными вещами. Цветовая палитра — графитовый, пыльно-серый и темно-синий. Каждая модель может быть выполнена как из натуральной тонкой шерсти, так и из смесовых тканей. Такие пиджаки практически не мнутся, не сковывают движения и менее требовательны в уходе по сравнению с шерстяными изделиями. Ориентируясь на все многообразие мира мужчин, бренд выпустил каждую модель в шести размерах.

Коллекция уже поступила в магазины, а также ее можно найти на сайте бренда.

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