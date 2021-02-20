Хоккеисты «Волги» победили «Кузбасс»

Ульяновская «Волга» одержала девятую победу в текущем сезоне чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. На своем льду ульяновцы обыграли кемеровский «Кузбасс» со счетом 4:3.

Победа позволила «Волге» с 28 очками закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице Суперлиги и улучшить шансы на выход в плей-офф турнира. За два тура до окончания регулярного чемпионата ульяновский коллектив опережает ближайшего преследователя («Ак Барс-Динамо») на 3 очка.

В следующем туре «Волга» сыграет 24 февраля в Красногорске против московского «Динамо».

Андрей Сазонов