«Зенит» проиграл «Арсеналу» и выбыл из Кубка России

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России. Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 1:2. По итогам матча «Зенит» вылетел из Кубка России, не сумев защитить титул действующего обладателя Кубка.

Голы забили: Кузяев (19) — Панченко (25), Бауэр (37; пен.). Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Победитель Кубка России получит право сыграть в Лиге Европы-2021/22 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России-2020/21 в матче за Суперкубок России. Новым титульным спонсором турнира стала букмекерская контора «Бетсити».