«Война в Донбассе напомнила о себе»

Тревожная информация — так в Кремле прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще целой группы физических и юридических лиц. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что подобные действия могут привести к обострению ситуации в Донбассе. В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в условиях войны подобные действия власти оправданы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также не исключает нового кризиса в отношениях Москвы и Киева.

Владимир Зеленский продолжает наступление на Виктора Медведчука. У последнего много разных титулов: он и бизнесмен, и депутат, и глава партии, но, главное, он единственный политик на Украине, которого открыто поддерживает Владимир Путин. Медведчук вхож в Кремль, российская власть ставит его в пример остальным украинским деятелям как конструктивную силу. Можно даже назвать его альтернативным президентом, в частности, Виктор Владимирович по-своему представлял республику на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Если рассуждать логически, все это выглядит немного странно. Украина официально не находится в состоянии войны с Россией и тем не менее считает, что сосед совершил против нее акт агрессии — в этом состоит позиция государства. Однако есть отдельный политик, который все это игнорирует и, более того, установил с агрессором — будем называть вещи своими именами — собственные отношения. В цивилизованном мире сложно найти аналог подобной политической конструкции. В любом случае такое государство, где есть разные центры силы, нельзя назвать успешным.

И вот официальный президент Владимир Зеленский сначала постановил закрыть телеканалы, принадлежащие Медведчуку, а затем Совет нацбезопасности ввел против него, его жены и еще группы граждан санкции в связи с расследованием СБУ о финансировании терроризма. Под арестом оказалось все имущество семьи депутата и его партнеров, в том числе самолеты частной авиакомпании, на которых он летал в Россию. Власти Украины имеют право вводить санкции в отношении собственных граждан, согласно документу Верховной рады от 2014 года.

При этом можно предположить, что подобные меры — лишь начало. В теории Медведчука могут и посадить, причем надолго.

Понятно, что все эти действия вызвали шквал негодования в Москве. Практически все ветви власти подвергли Киев полнейшей обструкции, обвиняя во всех смертных грехах. Характерна реакция Дмитрия Пескова, мол, все эти меры могут привести к обострению в Донбассе. Да, именно в этом и состоит опасность. Но возникает и другой вопрос: реакция Кремля ограничится лишь словесным осуждением реакционера Зеленского или будут еще некие действия? Какие, пока не понятно. И это тоже не может не вызывать опасений.

В свою очередь, первый президент Украины и представитель республики в минской контактной группе Леонид Кравчук сделал следующее заявление: «Я поддерживал и поддерживаю реальные конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины. Идет реальная война. На силу отвечаем силой, на выстрелы отвечаем выстрелами. Зеркально».

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Тем временем Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предельно жестко высказался о российской политике. Он обвинил Москву в том числе в желании ослабить Украину, а через нее и европейскую солидарность. Также известно, что переговорный процесс по Донбассу находится в беспросветном тупике. Тем не менее, в зоне боевых действий на протяжении последнего времени было относительно спокойно. Вывод понятен: конфликты не улаживаются сами собой. Киев при поддержке США решил действовать жестко, пока внутри страны. А затем — кто знает. Как бы то ни было, война в Донбассе напомнила о себе.