В Москве задержали гендиректора «ТГК-2» Надежду Пинигину

В Москве правоохранительными органами задержана генеральный директор энергокомпании ПАО «ТГК-2», головной офис которой находится в Ярославле, Надежда Пинигина, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. В настоящее время не сообщается, с чем связано задержание топ-менеджера. По неофициальной информации, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в уклонении от уплаты налогов.

ПАО «ТГК-2» - одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Территориальная генерирующая компания №2 (ТГК-2) производит и реализует потребителям электрическую и тепловую энергию. Помимо Ярославской области, предприятия компании ведут работу в Архангельской, Вологодской, Костромской и Новгородской областях РФ, а также в столице Македонии, городе Скопье.