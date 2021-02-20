Экс-директора гуковского участка «Управления развития систем водоснабжения» будут судить за смерть рабочего

Уголовное дело в отношении бывшего директора гуковского производственного участка ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» и начальника участка канализационно-насосных станций этого предприятия в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Экс-директор и начальник участка обвиняются по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

По версии следствия, директор производственного участка не обеспечил работников мерами защиты, а начальник участка допустил к работе машинистов насосной установки, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда. 10 сентября 2019 года днем машинисты вошли в помещение приемной ямы насосной станции, и в результате острого отравления токсичными газами потеряли сознание и упали. Один из рабочих скончался на месте происшествия, другому причинен тяжкий вред здоровью.

Наталья Шинкарева