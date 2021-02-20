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В Петербурге начал работу центр вакцинации мощностью до 600 человек в сутки

На базе отделения врача общей практики при городской поликлинике №19 Фрунзенского района Петербурга открылся центр вакцинации от COVID-19. Ожидается, что он будет принимать до 600 человек в сутки.

Об открытии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города. В центре работает три прививочных кабинета в две смены. «Смотрим опыт этого пункта и анализируем его работу до конца февраля», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об открытии центра вакцинации на территории Политехнического университета.

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