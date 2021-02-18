В Политехническом университете открылся центр вакцинации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого открыл на своей территории центр вакцинации от COVID-19. Туда уже доставлено 600 доз вакцины.

Об открытии центра сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ректора университета Андрея Рудского. «Нужно прививать минимум 8 тысяч человек в день, чтобы до конца этого года сформировать иммунитет у 3 млн петербуржцев. Поэтому мы решили проявить инициативу и помочь городу» — сказал господин Рудской на встрече с журналистами. Центр создан на базе расположенной в кампусе университета поликлиники №76. Планируется принимать 160 человек ежедневно в две смены.

Ранее сообщалось, что городские пункты вакцинации достигли пропускной способности 100 человек в день.