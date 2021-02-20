Суд в Москве продлил арест основателю Petropavlovsk Масловскому

Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю и бывшему гендиректору золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому. Он обвиняется в хищении более 95 млн руб.

«Суд продлил в отношении Масловского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 мая»,— сообщили «Интерфаксу» в суде. Ему предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Господин Масловский не признает вину, заявил ранее его адвокат.

Павла Масловского обвиняют в хищении средств принадлежащего компании «Покровского рудника». Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисах «Покровского рудника» в Москве и Благовещенске. По версии следствия, в 2018 году была произведена сделка купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости. Компания не согласна с такой оценкой.

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