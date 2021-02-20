Полиция Ростова ищет потерпевших по делу о мошенничестве в автосалонах

В Ростове-на-Дону следователи МВД устанавливают потерпевших в результате мошеннических действий сотрудников автосалонов «Ростов Автоцентр» и «Модуль». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Всех пострадавших от действий мошенников просят обратиться в отдел полиции.

Напомним, в прошлом году следователи возбудили в отношении сотрудников автосалонов «Ростов Автоцентр» на пр. Шолохова, 312 и «Модуль» на ул. Каширской, 8/5 уголовное дело по ч. 2,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, они, пользуясь юридической неграмотностью клиентов, обманным путем или под угрозой применения насилия принуждали их подписывать договоры купли-продажи автомобилей по заведомо завышенной стоимости. Чтобы оплатить покупку, клиентам салонов приходилось брать кредиты.

Наталья Шинкарева