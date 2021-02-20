Татарстан призвали заняться созданием водородного двигателя

Татарстан должен заняться созданием двигателя на водороде, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Тенденция к тому, что двигатели внутреннего сгорания будут постепенно сходить на нет и на повестку дня выйдет вопрос о создании двигателя на водороде и электроэнергии. Это не только автомобили – все движущиеся средства. Татарстан имеет колоссальные возможности, лучшие компетенции в стране в этом плане. Татарстан, КамАЗ должны стать лидером, закоперщиком в области развития этого направления», — сказал господин Борисов, участвовавший сегодня в заседании коллегии министерства промышленности и торговли республики.

Напомним, недавно президент Татарстана скептически оценил перспективы перехода от сжигания углеводородов к альтернативной энергии. «Может быть кто-то там что-то пропагандирует, но чтобы сделать замещение – у нас где 7 гигаватт энергетики… Как ее заместить солнечными батареями или ветряками?»-- сказал президент республики, отвечая на вопрос о перспективах экономики региона «после нефти» на заседании медиаклуба при полномочном представительстве республики в РФ в Москве. Он добавил, что у Татарстана «все нормально» с запасами нефти.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"